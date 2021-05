Ha avuto inizio a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in merito ai nuovi allentamenti alle misure anti-Covid. Alla riunione partecipano i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Alle 18, è previsto il Consiglio dei ministri per varare il decreto con le nuove misure.

“Io penso che si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento. Quindi, penso di sì. Non so quale sarà esattamente il punto di equilibrio, ma sicuramente sarà nella direzione di un allentamento delle misure“, ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, interpellato in merito alla possibilità che oggi, nella cabina di regia del governo, vengano allentate le restrizioni legate al Covid.