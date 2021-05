Nel corso della notte i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito (Su) intorno alle 3,20 hanno fermato a Villasimius, in località Capo Boi, due ragazzi di 23 anni che viaggiavano su una Renault Twingo di proprietà del padre di uno di questi.

I due ragazzi non hanno saputo fornire una ragionevole giustificazione sulla loro presenza in quella località e a quell’ora, e pertanto sono stati entrambi segnalati alla Prefettura di Cagliari e gli è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 così come previsto dalle norme anti-Covid, che è bene ricordarlo, sono tuttora in vigore.