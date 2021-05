“I lavori al Santissima Trinità che hanno portato alla chiusura del parcheggio stanno mettendo allo stremo tutti gli operatori – scrive in una nota Sergio Milia infermiere, Dirigente sindacale FIALS e componente RSU Aziendale – pervengono alla nostra attenzione segnalazioni di operatori che finito il proprio turno di lavoro trovano i propri mezzi di trasporto con gomme squarciate e carrozzeria rigata, atti vandalici cagionati a operatori già provati dall’ incessante lavoro”.

“L organizzazione dei lavori non è adeguatamente programmata, bastava infatti predisporre parcheggi riservati e custoditi, dato il forte disagio – prosegue la nota del sindacalista Fials – molti operatori devono mettersi in viaggio un ora prima per trovare parcheggio ed è impensabile che una volta trovato, alla loro uscita trovano le auto danneggiate”

“L’ Ats ora paghi i danni e preveda un organizzazione seria dei lavori e garantisca la custodia dei loro mezzi”, conclude la Fials.