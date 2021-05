Il parco di Monte Claro, i Giardini Pubblici, Marina Piccola, a Cagliari, la spiaggia di Pistis, a Arbus. Dall’edizione totalmente online dello scorso anno e da una immersione totale nel verde e nel mare riparte in presenza il Lei Festival, organizzato da Compagnia B, con quattro iniziative all’insegna della promozione alla lettura, programmate dal 4 al 20 giugno sotto il titolo di Aspettando Lei. Con la direzione artistica di Alice Capitanio, si terranno camminate filosofiche “in compagnia” di Platone, merende e letture dei libri preferiti per i più piccoli, gite in canoa ispirate ai Tre uomini barca di Jerome K. Jerome, trekking letterari nella splendida oasi del piccolo deserto della Costa Verde.

“Leggere all’aria aperta insieme agli altri, immersi nella natura, può essere un’utile medicina per recuperare, dopo i tanti mesi di chiusure, la relazione con gli altri – scrive Alice Capitanio nella presentazione del programma -. La lettura condivisa nei contesti naturali consente di coniugare parti che ci caratterizzano come esseri umani: la dimensione fisico-corporea, costituita da una fisiologia e una biologia condivisa con la natura e le piante, e l’esercizio nel contempo della capacità mentale e immaginativa indotta dalla lettura, valorizzando l’aspetto sociale dell’incontro e dello scambio con gli altri. Leggere in un contesto privo di strutture urbane ci permette di richiamare la nostra dimensione naturale di esseri viventi, che hanno bisogno di ritrovarsi attraverso socialità e natura”.

Il programma

Le azioni dettate da Amore sono volontarie o piuttosto involontarie? Quanto incide l’amare sulla qualità della nostra vita? Quanto conta che l’Amore sia bello? “Dialogando” con Platone e il suo Simposio, risponderà a queste domande la filosofa Nora Racugno, durante la passeggiata che si terrà venerdì 4 giugno, affrontando temi come gli stereotipi, le verità preconfezionate e i pregiudizi sull’amore. Si parte, nel parco di Monte Claro, alle 17:30 dalla Biblioteca Scienze Sociali e si arriva, dopo circa due ore, alla Biblioteca “Emilio Lussu”. L’iniziativa è realizzata in partenariato con il Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana e con il Laboratorio di filosofia Pensare in Presenza. La partecipazione è gratuita ma sono necessarie due cose: l’iscrizione all’indirizzo info@compagniab.com e la lettura integrale del Simposio di Platone.

La camminata filosofica si realizzerà con un piccolo gruppo di massimo 25 persone invitate a portare con sé il Simposio, uno sgabello o un telo per sedersi e abiti comodi. Le letture sono a cura dell’attrice Michela Atzeni.

Rivolto al pubblico dei più piccoli, ma non solo, è invece Book-nic, l’appuntamento che si terrà mercoledì 9 giugno ai Giardini Pubblici di Cagliari con inizio alle ore 17. Ogni partecipante porterà la merenda e i suoi libri preferiti che saranno letti dall’attore Angelo Trofa. L’attività sarà realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Efys che si occuperà inoltre di portare le ceste dei libri provenienti dalla Biblioteca del centro di quartiere “La bottega dei sogni”. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Dai prati al mare. Sabato 19 giugno è in programma una straordinaria escursione, aperta anche ai principianti assoluti, in kayak alla scoperta della Sella del Diavolo a cura dell’associazione Xardinia. I partecipanti verranno accompagnati dagli istruttori in un percorso a bassa difficoltà fino a raggiungere una piccola spiaggia dove sarà possibile partecipare a un reading dell’attore Angelo Trofa e naturalmente fare il bagno. L’escursione alla Sella del Diavolo sarà occasione per scoprire una costa selvaggia con grotte e spiagge nascoste e navigare tra i faraglioni sotto la torre del Poetto, poi la grotta dei colombi e Cala Fighera.

L’arrivo a Marina Piccola, dopo aver attraversato le cosiddette “piscine”, è previsto intorno alle 12:30.

Sono disponibili sia kayak singoli che doppi, tutti inaffondabili e dotati di gavoni stagni dove riporre tutto quello che ci serve durante l’escursione ma soprattutto in spiaggia. È necessaria la prenotazione al numero 338/3258000.

Dal Golfo di Cagliari alle dune di sabbia della spiaggia di Pistis. Il 20 giugno Aspettando LEI si sposta in territorio di Arbus nella splendida oasi del piccolo deserto della Costa Verde. In un trekking di circa 6 km, adatto anche ai bambini dai 7 anni, a cura dell’associazione Mariposas de Sardinia, saranno raccontate le storie del luogo e, sotto il secolare ginepro che fu la “Casa del Poeta”, si raccoglieranno le suggestioni dei partecipanti in un gioco di scrittura e disegno creativo che verranno lasciati lì, come regalo a tutti coloro che si ristoreranno sotto i suoi rami.

Per info e prenotazioni scrivere a mariposasdesardinia@gmail.com o chiamare il numero 380 713 3146.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito – CLICCA QUI per accedere alla pagina web dedicata.

Il Lei Festival è sostenuto da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.