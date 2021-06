Nuova protesta per rivendicare una sanità migliore nel territorio questa mattina a Oristano. Chiamati a raccolta dal Comitato per il diritto alla salute, i manifestanti si sono ritrovati questa mattina in piazza Roma.

“Oggi siamo qui per manifestare il disagio che stiamo vivendo a causa del progressivo, inesorabile smantellamento della sanità pubblica in tutto il territorio – denunciano gli organizzatori – che hanno scandito slogan contro la politica locale e regionale, “che tace o si trincera dietro un ‘non si può che non ha mai preso un provvedimento serio, capace di tamponare le falle che si aprivano”.

Dura la protesta contro la Giunta Solinas, tra gli slogan “Meno poltrone, più sanità pubblica”.