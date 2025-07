Svolta al Brotzu: prima donazione di rene a cuore fermo

Un passo avanti importante per la medicina dell'Isola e a beneficiarne è stato un paziente affetto da insufficienza renale cronica

Per la prima volta in Sardegna, all’Arnas Brotzu è stata eseguita una donazione a cuore fermo controllato per un trapianto di rene.

Un momento storico che segna un nuovo importante passo avanti per la medicina sarda. A ricevere il trapianto è stato un paziente affetto da insufficienza renale cronica.

“L’utilizzo di organi da donatori a cuore non battente rappresenta una delle frontiere più avanzate della medicina dei trapianti” ha affermato con soddisfazione il commissario straordinario dell’Arnas Brotzu Maurizio Marcias.

“In Sardegna questo importante percorso è stato avviato nel 2024 con l’istituzione di un tavolo tecnico regionale, che ha portato alla definizione di un protocollo operativo condiviso. Un lavoro corale che ha permesso di costruire percorsi organizzativi sicuri e pienamente allineati agli standard nazionali, garantendo il massimo controllo sulla qualità e sulla sicurezza del sistema” ha proseguito.

Marcias ha poi aggiunto: “Grazie a questo protocollo, oggi è possibile ampliare la platea dei potenziali donatori, rafforzare la rete dei trapianti e, soprattutto, offrire nuove opportunità di cura a tanti pazienti in attesa”.

