Calano, nel breve periodo, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 881 nuovi positivi al test, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 1.197 di ieri.

Sono 17 le vittime in un giorno, circa una decina in meno rispetto a sabato 19. Cala anche il numero di ricoverati sia in area medica sia nelle terapie intensive (con 2 ingressi in più però).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 150.522 tamponi molecolari e antigenici, 100mila meno di sabato e il tasso di positività è stabile, allo 0,59%.

