Palestra: “Cagliari mi ha cambiato la vita, sarà per sempre importante”

La stagione vissuta con il Cagliari ha rappresentato una svolta importante nella carriera di Marco Palestra. Il giovane esterno rossoblù è stato protagonista della nuova puntata del format “My Skills” di Dazn, intervistato dall’ex centrocampista brasiliano Hernanes.

Nel corso della chiacchierata, il numero 2 rossoblù ha parlato dell’impatto avuto dalla sua esperienza in Sardegna, del rapporto con la città e delle emozioni vissute con la maglia della Nazionale.

“Fino all’Under 16 giocavo mezzala o mediano, poi ho iniziato a giocare in fascia a sinistra e infine sono stato spostato a destra” ha rivelato Palestra. “Inizialmente non ero contento, poi ho capito che poteva essere il mio ruolo”.

Palestra ha definito la stagione come “un anno che mi ha cambiato la vita”. Il difensore ha spiegato di sentirsi profondamente cambiato grazie all’esperienza maturata in Serie A, sottolineando come “ogni partita mi ha dato più fiducia e ogni giocatore deve avere l’ambizione di diventare un top”.

Particolarmente sentite le parole dedicate a Cagliari e alla Sardegna. Palestra ha raccontato di essersi sentito accolto fin dal primo giorno, evidenziando il forte affetto ricevuto dai tifosi e il clima positivo trovato nello spogliatoio.

Il difensore ha definito l’esperienza rossoblù come “una delle pagine più belle della mia vita, lo dico già da adesso, nonostante la giovane età”. E ancora: “Mi sono subito sentito supportato dai tifosi, ho creato amicizie anche nello spogliatoio, poi la città è bellissima. Ti senti accolto da tutta la Sardegna, qua è bellissamo, ho fatto la scelta giusta a venire. Quando stavo scegliendo Cagliari i miei compagni dell’Atalanta mi hanno detto “vai che non te ne penti” e ho fatto bene ad ascoltarli”.

Spazio anche all’avventura con la Nazionale italiana. Palestra ha ammesso di essersi emozionato nel vedere il proprio nome tra i convocati, spiegando come quella chiamata abbia rappresentato un momento speciale della sua crescita calcistica.

“Nonostante il risultato mi ha lasciato tanta forza. In futuro faremo meglio, da queste sconfitte si impara tanto. Io sogno di continuare anni e anni, ma questo passa da quello che faccio a Cagliari e in futuro dove sarà”.

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