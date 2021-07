La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari è intervenuta alle 14:40 circa in viale Calamosca a Cagliari per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, un furgone in transito ha perso il controllo, finendo la sua corsa sopra un albero e ribaltandosi.

Gli operatori della squadra dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, del veicolo e della sede stradale.

Il conducente di 34 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118 con un’ambulanza in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto la sala operativa 115 ha inviato sul posto l’autogrù dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale del Comando per riportare sulla carreggiata in sicurezza il veicolo e procedere alla rimozione.

La strada è temporaneamente interdetta al transito per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Alcune foto:

