Ctm, al via il servizio Amicobus | Rodin: “Strumento concreto di inclusione”

A partire da sabato 5 luglio prenderà il via il servizio Amicobus del Ctm per l‘estate del 2025. Fino al 7 settembre 2025 renderà ancora più accessibile la mobilità verso il Poetto.

Quest’anno, di sabato il servizio verrà esteso anche al pomeriggio e sarà operativo dalle ore 14:00 alle 20:00 e la domenica dalle ore 08:00 alle 20:00. Per quanto riguarda le prenotazioni per le corse del fine settimana, queste dovranno essere fatte il venerdì precedente durante la fascia oraria 15:00-19.00.

Amicobus presterà dunque assistenza alle persone con disabilità (ex L.104, con necessità di sostegno intensivo), invalidi civili (ex L.118 con invalidità del 100% o ≥ 74%), anziani ultra 65enni non autosufficienti, persone con limitazioni psico-fisiche accertate e in carico ai servizi sociali o sanitari.

Verranno impiegate dei mezzi corti, dotati di aria condizionata e attrezzati per il trasporto in sicurezza. Durante il servizio verso il Poetto è prevista la presenza di un assistente di bordo. Per quanto riguarda l’accesso al servizio, sarà valido esclusivamente il biglietto Ctm da €1,30.

In occasione della presentazione del servizio è intervenuto il Presidente di Ctm, Fabrizio Rodin: “Il nostro impegno nei confronti dei passeggeri con disabilità e delle associazioni che li rappresentano è prioritario. Il servizio Amicobus é uno strumento concreto di inclusione”.

“In quest’ottica, abbiamo pubblicato sul nostro sito una manifestazione di interesse per costituire un tavolo tecnico permanente, proattivo e partecipativo, dedicato al confronto continuo sui temi dell’accessibilità e della mobilità” ha aggiunto Rondin.

