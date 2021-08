Un uomo di quaranta anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 128 all’altezza del cimitero di Atzara. Dario Manca, questo è il nome della vittima, ha perso la vita in seguito al violento scontro frontale con un’auto condotta da una donna di 82 anni. Il passeggero che viaggiava con Manca, Franco Caria di 55 anni, è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni.

La conducente dell’altra auto è rimasta illesa ma per precauzione è stata comunque trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Dopo l’intervento di Carabinieri e Vigili del fuoco, la Statale 128 è rimasta temporaneamente chiusa e il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale.

In base alle prime ricostruzioni, la vittima, che pare non avesse allacciato la cintura di sicurezza, sarebbe morta sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it