Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri lo dice chiaro e tondo: “Se entro il 15 settembre non avremo raggiunto l’80% delle vaccinazioni, verrà valutato l’obbligo”.

Le ospedalizzazioni in tutta Italia, afferma Sileri, sono legate ai non vaccinati: è quanto accaduto anche in Sardegna, dove a Cagliari il 95% dei ricoverati non aveva ancora ricevuto alcuna somministrazione vaccinale.

Il sottosegretario alla Salute pensa a una precisa fascia d’età considerata più a rischio: “Andrei a proteggere chi ha più di quarant’anni. Non possiamo continuare a rallentare il lavoro ordinario degli ospedali”, afferma.

La variante Delta, infatti, si è rivelata più contagiosa – così come annunciato dagli esperti tempo fa – e si è resa necessaria una copertura vaccinale maggiore.

“Se vedremo un aumento dei casi tra chi si era vaccinato, perché la copertura dell’immunizzazione è scesa con il passare dei mesi – conclude Sileri – si dovrà fare una terza dose. Ma aspettiamo di leggere dati e numeri”.

