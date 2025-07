Un anno senza Michael Frison, il grido della madre: “Vivo nel dolore”

“Oggi scrivo con il cuore a pezzi, perché è un anno esatto che il mio amato Michael è scomparso, nel nulla”. Così sui social Cristina Pittalis, che da 12 mesi vive nel buio senza risposte della scomparsa di suo figlio Michael Frison, svanito nel nulla a 25 anni, nelle campagne di Luras, in una giornata d’estate del 2024.

Da allora, nulla. Nessun indizio risolutivo, nessuna svolta. Solo silenzi, ipotesi e una madre che non si arrende. Il suo dolore è diventato parola scritta, un appello disperato e determinato che oggi riecheggia sui social e sui media, affinché la storia di Michael non venga dimenticata.

“Michael amava la Sardegna. Mi diceva sempre che qui aveva passato gli anni più belli della sua infanzia, anche se era nato in Gran Bretagna, dove viviamo” racconta. “Era in vacanza dai nonni, e doveva tornare a casa, da me e dal suo fratellino”.

“Si è fidato di una ragazza conosciuta online, Niomi, che lo ha improvvisamente raggiunto in Sardegna. Si è autoinvitata!” accusa Cristina. “Michael è scomparso in un caldo pomeriggio di luglio, le temperature toccavano i 40 gradi- prosegue – Michael si trovava in un terreno insieme a Niomi e a due proprietari. Tutti loro raccontano che Michael era in stato confusionale, non stava bene. Eppure lo hanno lasciato andare da solo a piedi, in mezzo alle campagne, senza telefono, senza acqua, senza nessuno a proteggerlo”.

Per mamma Cristina, che in quelle ore era in Inghilterra, “da quel momento è iniziato l’incubo”. Il dito resta sempre puntato su quella ragazza che non lo avrebbe aiutato: “Niomi è sparita. Ha raccontato almeno tre versioni diverse su cosa è successo quel giorno. E le autorità l’hanno lasciata andare, senza prendere un numero, un contatto, niente. Adesso è introvabile. E per me, è come se fosse fuggita, latitante”.

Ora chiede ancora giustizia. “Io e il mio bambino più piccolo viviamo in un limbo. Cerchiamo di andare avanti, ma la verità è che viviamo nel dolore. Ogni giorno senza sapere dov’è Michael, senza avere risposte, è una ferita che non si rimargina”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it