“È arrivata l’ora di compiere scelte che decideranno il futuro della tenuta sociale ed economica del nostro Paese: siamo al bivio e la politica, sostenuta dalla scienza, deve decidere se rendere obbligatorio il vaccino”. Lo sostiene la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito all’introduzione dell’obbligo vaccinale.

”Sta diventando ogni giorno più concreto il rischio di un nuovo blocco delle attività e di un drammatico intasamento dei servizi sanitari essenziali – spiega Mura -. Possiamo permetterci di stare ad aspettare senza ricorrere a misure più efficaci? Non credo. Anche se è in corso un massiccio attacco da parte di negazionisti e no vax, mi chiedo perché non prendere esempio dalla campagna vaccinale che ha eliminato la poliomelite”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it