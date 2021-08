Domani primo settembre, giornata in cui verrà reso obbligatoria l’esibizione del Green Pass sui treni a lunga percorrenza, aerei e navi, sono previste manifestazioni di protesta da parte dei “No Green Pass” in tutta Italia, Sardegna compresa.

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) reagisce duramente: “È inaccettabile che la lotta alla pandemia sia sabotata da violenze e interruzioni di pubblici servizi, accompagnata da una martellante propaganda no vax e no pass”.

I problemi sono ben altri, sostiene la presidente, e sono da cercare sul fronte del lavoro, come quelli legati alla tutela della quarantena, per i lavoratori fragili e per la malattia conclamata da Covid.

“All’opposto dei farneticanti che denunciano la ‘dittatura sanitaria’ – ammonisce Mura – qui qualcuno persegue l’anarchia sanitaria, il disordine sociale e il fallimento della ripresa economica e lavorativa. Per fortuna c’è un largo e trasversale fronte sociale che sta esprimendo chiare posizioni di ragionevole legalità”.

