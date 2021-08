La fake news sta girando sui social, incontrollata: “A seguito della morte di una ragazzina cagliaritana a causa del vaccino è stato chiuso l’hub vaccinale. La ragazzina si chiamava Laura Giulia, di 14 anni, i funerali si svolgeranno a Tortolì ma studiava e viveva a Cagliari”.

Pronta la smentita del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Stop Fake news. L’Hub della Fiera è aperto e in piena attività. L’Hub della Fiera di Cagliari è pienamente operativo. Non so chi ci stia provando, ma confermo che questa sera si terrà regolarmente l’open night alla Fiera e chiunque dalle 20 alle 24 potrà vaccinarsi senza prenotazione. Ho sentito il collega Massimo Cannas, Sindaco di Tortolì. Non risulta alcun decesso e nemmeno funerali di ragazzini in città. Chiedo cortesemente di condividere”.

