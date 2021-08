A partire dal 10 settembre 2021 il Comune di Cagliari attiverà il nuovo servizio di call center per rispondere alle esigenze informative di cittadini e imprese riguardo gli argomenti più vari: dall’istruzione al turismo e cultura, dai supermercati alla mobilità, fino ad informazioni riguardanti le politiche sociali del territorio.

Il sistema verrà affiancato all’Ufficio relazioni con il pubblico, con numeri dedicati per diversi argomenti di interesse e un servizio di richiamata nel caso in cui l’operatore non sarà disponibile.

La tecnologia alla base del call center è chiamata “VoIP” (Voce tramite protocollo internet) e consentirà una gestione ottimizzata per l’accettazione e il monitoraggio delle chiamate.

“L’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria – si legge nel comunicato firmato dall’amministrazione comunale – ha mostrato infatti che la reattività e resilienza rispetto alla emergenza sociale ed economica si è basata su una forte accelerazione della trasformazione digitale come strumento fondamentale per modificare radicalmente processi, comportamenti e relazioni con cittadini e imprese”.

