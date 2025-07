Costa Rei, postazione Areus inattiva: Ticca presenta interrogazione urgente

Il capogruppo dei Riformatori in Consiglio regionale, Umberto Ticca, ha presentato un interrogazione per chiedere alla maggioranza di intervenire con celerità per far fronte alla mancata attivazione della postazione sanitaria estiva affidata dall’Areus a Costa Rei.

Mentre tutte le altre sono diventate operative dallo scorso 15 giugno o nei giorni successivi, quella pare essere l’unica a non aver dato inizio alle operazioni.

Come si legge nel testo dell’interrogazione presentata, infatti, la sede non è stata occupata nonostante il già forte afflusso turistico che si è recato lungo la costa sud est in questa prima parte dell’estate.

Per questo motivo, Ticca ha chiesto alla maggioranza: “Se siano a conoscenza della situazione su esposta e quali misure intendano adottare per garantire nell’immediato parità di condizioni nella fruizione del servizio di emergenza a cittadini e turisti presenti nell’area interessata”.

