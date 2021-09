In Sardegna un 33enne gallurese è deceduto dopo aver contratto il Covid. L’uomo, secondo quanto riporta l’Ansa, era ricoverato in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e non era vaccinato.

Il decesso risale a metà settembre ma è stato conteggiato solo oggi nel report regionale. È una delle vittime più giovani nell’Isola: un altro 33enne, un operatore socio sanitario, era morto a settembre dello scorso anno a Cagliari.

