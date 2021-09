Un militare è stato rinviato a giudizio per diffamazione e sostituzione di persona. L’uomo, avrebbe diffuso via chat il messaggio riguardante una soldatessa che avrebbe ricevuto un encomio di servizio – fatto realmente accaduto – abbinato a all’immagine di una persona omonima in abbigliamento intimo. Le centinaia di destinatari del messaggio hanno pensato che si trattasse della soldatessa, ma in realtà si trattava di un’altra donna.

Così la vittima ha sporto denuncia a inizio 2021 e sotto il coordinamento della Procura di Cagliari, il personale della sezione di P.G. aliquota polizia locale, con il supporto tecnico investigativo del laboratorio informatico distrettuale della Procura, è riuscito ad individuare il militare, compagno d’armi della soldatessa, presunto autore dei fatti.

Gli atti investigativi sono stati anche trasmessi all’autorità militare per la valutazione di eventuali profili di specifica competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it