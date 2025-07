Cagliari, disagio in via Castelli | Loi: “Basta promesse, servono risposte”

“Serve un intervento immediato, non bastano le promesse. I cittadini meritano risposte e azioni concrete.” Così Stefania Loi, consigliera di Fratelli d’Italia, ha commentato l’interrogazione urgente depositata ieri in Consiglio comunale, della quale è prima firmataria. L’atto è volto a richiamare l’attenzione sul grave stato di abbandono ambientale, sociale e infrastrutturale di via Castelli, un’arteria cruciale che collega i quartieri di Is Mirrionis e San Michele.

La consigliera Loi ha sottolineato come via Castelli sia divenuta tristemente emblema della trascuratezza delle zone periferiche: “Via Castelli è da troppo tempo simbolo del progressivo abbandono delle periferie. I residenti convivono con eternit abbandonato, marciapiedi impraticabili, auto vandalizzate e un trasporto pubblico insufficiente. Non si può continuare a ignorare tutto questo mentre si parla di riqualificazione urbana solo a parole.”

L’interrogazione rivolta al Sindaco e all’Assessore competente richiede chiarimenti dettagliati su diversi fronti. Viene chiesto se via Castelli sia effettivamente inclusa nei Programmi Integrati per il Riordino Urbano (PIRU), approvati a maggio 2025, e nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) in fase di elaborazione. Si sollecita inoltre una mappatura dell’amianto presente nell’area e l’avvio delle necessarie procedure di bonifica, questione già oggetto di numerose segnalazioni. L’atto evidenzia anche le criticità del verde pubblico, aggravate dal recente crollo di un albero che era stato giudicato “non a rischio imminente”, e richiede potature mirate e controlli approfonditi. Si propone inoltre l’attivazione di un programma ordinario per la pulizia e la manutenzione urbana e l’istituzione di un tavolo partecipativo che coinvolga residenti e associazioni per delineare una progettualità condivisa e trasparente.

Stefania Loi ha ribadito la necessità di azioni concrete anziché ulteriori promesse: “Non servono nuove promesse, ma interventi tempestivi e tracciabili. Chi vive a via Castelli ha diritto a strade sicure, spazi pubblici curati e servizi funzionanti. L’attenzione alle periferie deve essere reale, non solo una formula da campagna elettorale.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it