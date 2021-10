Profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Gonario Gianoglio viene espressa dal Presidente della Regione Christian Solinas. “La politica sarda perde una figura che fu protagonista nei decenni passati delle grandi battaglie per il progresso sociale ed economico del suo territorio e di tutta la Sardegna”, ha commentato Solinas.

“Sindaco, consigliere ed assessore regionale in varie legislature – prosegue il governatore sardo – , si è distinto per una profonda preparazione politica e culturale e per una grande e costante attenzione verso i temi sociali. Ai familiari il Presidente Solinas fa giungere la propria affettuosa vicinanza, anche a nome della Giunta regionale”.

Gonario Gianoglio, nato a Orani nel 1932, è stato sindaco di Nuoro tra il 1964 e il 1969, anno in cui viene eletto consigliere regionale della Sardegna per tre legislature tra le fila della Democrazia Cristiana. Ricoprirà vari incarichi di Giunta, come assessore a Rinascita, bilancio e urbanistica (1973), Bilancio, programmazione e rinascita (1973 – 1974), Industria e commercio (1974 – 1977) e Programmazione, bilancio e assetto del territorio (1978 – 1979).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it