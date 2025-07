Sanità, Oss precari nuovamente in piazza: oggi hanno incontrato la Regione

"Ci hanno ascoltato e hanno preso atto. Ci hanno dato appuntamento il prossimo 30 luglio" spiegano gli Oss scesi in piazza per l'ennesima volta

Continua la protesta degli Oss precari che oggi sono di nuovo scesi in piazza e hanno poi avuto modo di incontrare sia la presidente Alessandra Todde che l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

Il tema è sempre lo stesso: le graduatorie, soprattutto nel Sud Sardegna, non scorrono e dunque le stabilizzazioni appaiono ancora un miraggio. Così la Regione ha dato una nuova rassicurazione ai lavoratori: “Occorre completare la ricognizione del fabbisogno triennale del personale nelle Asl che ancora non hanno provveduto a farlo. Di seguito si potrà procedere con la ricostituzione delle graduatorie” garantiscono Todde e Bartolazzi.

Resta solo da capire se questa volta le parole si tradurranno in fatti, come richiedono gli operatori. Intanto la Regione aggiunge: “La normativa prevede di attingere il 50 per cento del personale Oss dalla graduatoria di coloro i quali hanno sostenuto il concorso, il restante 50 per cento dalle graduatorie di stabilizzazione. Quest’ultima graduatoria andrà ora ricostituita per consentire a coloro che nel frattempo hanno maturato i titoli di idoneità di potervi rientrare”.

Parole a cui gli Oss stessi hanno replicato anche in separata sede, all’Ansa, per spiegare la situazione: “Abbiamo descritto le nuove situazioni che si stanno verificando e loro hanno ascoltato e preso atto. Ci hanno dato appuntamento il prossimo 30 luglio”.

