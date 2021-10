Questa mattina il sindaco Paolo Truzzu è stato all’Anfiteatro romano per un sopralluogo. Sono iniziati i lavori del secondo lotto del restauro del sito archeologico.

“Gli interventi in questa fase – spiega Truzzu sul suo profilo Facebook – interessano principalmente il restauro della pietra e delle murature in calcestruzzo romano. Nel frattempo, è in fase di aggiudicazione la gara per la progettazione del restauro conclusivo, che prevede la realizzazione di una piccola arena eventi compatibile con la tutela del sito e del nuovo sistema di accesso”.

L’obiettivo, scrive Truzzu nel post, è “riaprire agli spettacoli entro il 2024”, mentre dall’anno prossimo “sarà possibile riaprire alle visite, anche nella parte inferiore dell’arena”.

“Lo avevo promesso in campagna elettorale. Ora facciamo un altro passo avanti per restituire alla città uno dei suoi spazi più suggestivi”, conclude il sindaco.

