“Ciao Meta”. Con un post il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha salutato la sua creatura che cambiierà nome e paradigma, proiettandosi nel futuro. “La nostra azienda è ora Meta”, ha annunciato ieri Zuckerberg. “La nostra missione rimane la stessa: si tratta ancora di unire le persone. Neanche le nostre app e i loro brand stanno cambiando. Siamo ancora l’azienda che progetta tecnologia intorno alle persone”.

L’impero del fondatore di Facebook oggi ricomprende anche Whatsapp, Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR e tanto altro.

Tutte queste app daranno vita a quello che Zuckerberg ha chiamato “metaverso”. Nella visione del fondatore di Facebook internet sarà sempre più incarnato nella vita reale degli utenti con una sempre maggiore connessione tra realtà vera e realtà virtuale. “La caratteristica definitiva del metaverso sarà una sensazione di presenza, come se fossi proprio lì con un’altra persona o in un altro posto” – ha spiegato -: “potrai fare quasi tutto quello che puoi immaginare: stare insieme ad amici e familiari, lavorare, imparare, giocare, fare acquisti, creare ed anche esperienze completamente nuove, potrai teletrasportarti istantaneamente come ologramma per essere in ufficio senza fare il pendolare, ad un concerto con gli amici, o nel salotto dei tuoi genitori”.

“Il metaverso – ha aggiunto Zucherberg – non sarà creato da una sola società. Sarà costruito da creatori e sviluppatori che realizzano nuove esperienze e prodotti digitali interoperabili e sbloccano un’economia creativa enormemente più grande di quella vincolata dalle piattaforme di oggi e dalle loro politiche”, dice Zuckerberg, prevedendo di creare 10mila posti di lavoro in Europa nei prossimi 5 anni.

L’annuncio del cambio di nome – rivela Teleborsa – ha fatto volare le azioni Facebook ieri alla Borsa di New York, dove il titolo ha guadagnato oltre il 4%. Il nuovo ticker del titolo sarà “MVRS”a partire dal 1° dicembre, riflettendo il cambio di nome della società, che ha anche un nuovo logo.

