Non si placa il maltempo in Sardegna. Le perturbazioni presenti ormai da giorni sul Mediterraneo saranno rinvigorite e pronte a scatenare in serata nuovi temporali sull’isola. Nel pomeriggio ha ripreso a piovere a Cagliari e nel resto del Sud Sardegna che già ieri ha ricevuto ben quattro bombe d’acqua con allagamenti, danni e purtroppo anche una vittima.

Per questo la Protezione Civile ha prolungato fino alla mezzanotte di domani l’avviso di allerta codice Arancio (criticità MODERATA) sulle aree di Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una Criticità Ordinaria, con Allerta Gialla per rischio idraulico. Codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO anche sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Gallura.

La Protezione Civile regionale raccomanda alla popolazione che, in presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni e, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori. Inoltre, viene consigliato di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e di tenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedura da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile.

È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi o di attraversare sottopassi.

Intanto risulta ancora chiusa, fino a nuove comunicazioni dell’Anas la Statale 195 nel tratto tra Sarroch e Capoterra

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it