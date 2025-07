Cagliari, Zola promuove Pisacane: “Conosce la piazza, può fare bene”

"Una realtà come quella del Cagliari non può prescindere dal fatto che deve valorizzare le risorse interne", ha aggiunto Magic Box

Gianfranco Zola, ex leggenda del Cagliari, ha parlato della scelta del club rossoblù di affidare la panchina della prima squadra a Fabio Pisacane dopo quanto di buono ha fatto nella passata stagione alla guida della Primavera.

“Ho seguito la vicenda di Pisacane, è molto interessante perché ha fatto veramente molto bene con le giovanili e non sarebbe la prima volta che un allenatore, grande conoscitore della piazza e della società, fa bene in prima squadra. Mi auguro che faccia bene, ci sono dei buoni giovani, ci auguriamo che possano esordire in prima squadra e fare il bene del gruppo”, dichiara Magic Box a Directa Sportiva.

“Una realtà come quella del Cagliari non può prescindere dal fatto che deve valorizzare le risorse interne, poi è chiaro che ci vogliono i giocatori da fuori che facciano fare quel salto di qualità, magari anche ai giovani che la squadra, come quella rossoblù, deve essere in grado di tirar su. Pisacane sa quali reparti della rosa vanno completati. Il progetto è veramente molto interessante”.

