E se fosse il bomber del Cagliari Joao Pedro a prendere la maglia numero 9 nella Nazionale azzurra? A lanciare l’idea è il direttore sportivo della squadra rossoblu Stefano Capozucca ai microfoni di Radiolina: “Gli ho detto: Joao il tuo obiettivo è salvare il Cagliari e andare in Nazionale. Magari con l’Italia, perché lui ha la cittadinanza italiana. Visto che mancano gli attaccanti in Italia non capisco perché non possa essere preso in considerazione un giocatore come Joao Pedro”.

L’attacante del Cagliari, infatti, è nato in Brasile, ma poi è arrivato in Italia, ha sposato una donna siciliana e dal 2017 ha la cittadinanza italiana.

