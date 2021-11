Se inizialmente era stato il focoloaio di pellegrini tornati in Sardegna da Medjugorje ad aver impensierito gli esperti, alla fine la variante Delta Plus è arrivata in un’altra circostanza. Dopo un sequenziamento del tampone di un 42enne del Sulcis, vaccinato, si è potuto constatare che l’uomo avesse contratto la nuova mutazione del Sars-Cov-2.

L’uomo è in isolamento e sta bene, ma si teme la diffusione della variante, ancor più contagiosa della variante Delta, ed è già scattato l’allarme negli ospedali e nelle Assl. Non è ancora chiaro se il 42enne positivo abbia portato la variante dall’estero o se questa fosse già presente nell’Isola.

