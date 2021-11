Luca Bottura è un giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo. È stato autore del Festival di Sanremo del 2004, condotto da Simona Ventura, e di Geppi Cucciari, Maurizio Crozza, Enrico Bertolino, Antonio Cornacchione, Fabio Volo. Come autore teatrale ha firmato spettacoli come Lampi di accecante ovvietà, Passata è la tempesta? e Casta Away di Enrico Bertolino, Silvio c’è? o Fenomenidi Maurizio Crozza.

Dalla sua pagina Twitter, Bottura lancia una provocazione: doppiare nelle varie lingue regionali, e dunque anche in sardo, Strappare lungo i bordi, la serie tv scritta e diretta da Zerocalcare che ha debuttato su Netflix mercoledì 17 alle ore 9 del mattino: sei puntate dasventi minuti di cui tutti oggi parlano.

Cosa ne pensate?

