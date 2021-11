Tecnicamente è definito cuffing season il desiderio di stare in compagnia durante l’inverno. La traduzione dall’inglese è «stagione dell’ammanettamento», manifesta il desiderio di sentirsi in coppia e coincide con il periodo più freddo dell’anno.

Secondo la psicologia, la cuffing season è strettamente correlata alla biologia. L’arrivo del freddo, le giornate più corte e buie, tendono a generare maggiore depressione nelle persone – anche per un reale calo di serotonina – che proprio per questo motivo sono più che mai propense a cercare conforto fisico e emotivo.

Secondo gli esperti nel 2021 la cuffing season è cominciata a ottobre.

A proposito della ricerca della situazione ideale di un rapporto non impegnato, che garantisca solo i benefici del rapporto di coppia senza le potenziali tensioni legate al coinvolgimento emotivo, la stessa piattaforma Ashley Madison ha voluto indagare su quali città d’Italia c’è il picco di intraprendenza sessuale. Il sondaggio è stato effettuato sugli utenti del sito dal 1°ottobre 2020 al 28 febbraio 2021. Il risultato è una sorta di cartina dello Stivale che evidenzia come la distribuzione di tale tendenza a cercare relazioni sessuali sia concentrata nel Nord Italia, forse legata alla combinazione di temperature più rigide e giornate più buie.

Ne è venuta fuori la classifica delle città d’Italia con maggiore intraprendenza sessuale in inverno.

Per la precisione, il podio nella classifica delle città più hot d’Italia è occupato effettivamente da tre centri del Nord: Vicenza al primo posto, seguita da Bergamo e, in terza posizione da Milano. Dopo il podio, il Nord Italia domina l’intera classifica: nella top 20, infatti, troviamo in ordine Novara, Trieste, Padova, Bolzano e Bologna, tra il quarto e l’ottavo posto.

Cagliari, al nono posto, compare come inflessione del Centro Italia a metà classifica, che prosegue di nuovo con il Nord di Torino e Verona. Con Roma, Firenze, Reggio nell’Emilia e Catania tra la 12° e la 15° posizione, la classifica delle città più propense agli approcci sessuali durante l’inverno sono Trento, Monza, Perugia, Ferrara e Brescia.

