Calo del gradimento, Zedda: “Esortazione a fare di più e meglio”

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha commentato i risultati del “Governance Poll” de Il Sole 24 Ore, che mostrano un calo nel gradimento dei primi cittadini. Zedda ha definito il dato del 55% di approvazione “sicuramente positivo”, riconoscendo tuttavia che il calo era in parte atteso a causa di questioni quotidiane come la manutenzione delle strade, la pulizia e i cantieri. Il sindaco ha sottolineato come questo risultato “ci deve esortare a fare di più e meglio”.

Zedda ha poi approfondito i problemi specifici. Riguardo alla manutenzione delle strade, ha spiegato che “il vecchio appalto ha esaurito le risorse e a breve aggiudicheremo il nuovo”. Sulla questione dei parcheggi, ha dichiarato: “Stiamo chiedendo alla Regione di mettere a disposizione di tutte e tutti, salvaguardando i posti auto per i dipendenti, i parcheggi degli assessorati lungo il viale Trieste”. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, sebbene siano in proroga con l’attuale appalto, “abbiamo già apportato correttivi, in vista del nuovo servizio”. Ha anche annunciato che “la diminuzione della Tari per le famiglie, grazie alle risorse regionali, sarà realtà non appena arriveranno le bollette di quest’anno”.

Un altro punto toccato dal sindaco è la chiusura dei cantieri ereditati, affermando: “stiamo accelerando per la chiusura dei tanti cantieri ereditati. Sono in dirittura d’arrivo piazza degli Arcipelaghi e il secondo lotto di via Roma”. Zedda si è detto fiducioso di “risolvere in tempi ancora più brevi le tante questioni aperte, attese da cittadine e cittadini”.

Infine, il sindaco ha voluto esprimere un ringraziamento al personale del Comune. Nonostante la drastica riduzione del numero di dipendenti, passato “in pochi anni da 1.500 dipendenti a poco più di 1.000”, stanno compiendo “un lavoro immane per portare avanti la macchina amministrativa”. Per questo, ha concluso, “Stiamo individuando le risorse per bandire nuovi concorsi”.

