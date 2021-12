Ryanair ha annunciato 4 nuove rotte su Cagliari per l’estate 2022 verso nuove destinazioni europee: Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan. L’operativo per l’estate della compagnia low-cost sullo scalo cagliaritano includerà: 2 aerei basati e un investimento di 200 milioni in totale; 60 posti di lavoro diretti; oltre 160 voli in partenza a settimana; 38 rotte in totale.

Per celebrare la novità, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da 29,99 euro, che devono essere prenotate entro domenica 12 dicembre, solo sul sito ufficiale della compagnia aerea.

Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, ha dichiarato: “La crescita di Ryanair sul nostro scalo segna una nuova tappa fondamentale. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 160 voli in partenza alla settimana nella Summer 2022, con una crescita del 42% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico. A fronte di questo imponente sviluppo, anche il segmento estero si incrementa e rafforza in modo determinante, sia grazie ai 4 nuovi voli annunciati, sia con la reintroduzione di Madrid, una destinazione fondamentale per il nostro network, che porterà a 20 i collegamenti internazionali operati da Ryanair sui 38 complessivi, con quindi ben 12 rotte aggiuntive rispetto alle 26 attive nel 2019”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it