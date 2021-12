L’artista sarda Jana Carboni ha ricevuto la nomination per l’Oscar 2022 nel settore Makeup and Hairstyling per il film “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott, con una Lady Gaga d’eccezione, che interpreta la controversa figura di Patrizia Reggiani, accompagnata da Adam Driver, nei panni di Maurizio Gucci, figlio dell’ideatore della nota casa di moda.

“La scelta finale sarà fatta su 10 film ma è già un grande successo per una sarda la nomination che la colloca fra i migliori professionisti mondiali del suo settore”, dice il padre Mario, già esponente di spicco del Partito sardo d’Azione e presidente dell’associazione Chenabura – Sardos pro Israele. “Stringiamo le dita per scongiuro ma si spera nella vittoria”, aggiunge.

