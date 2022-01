Mentre passeggiava con il suo padrone in via Cesare Cabras, a Monserrato, in un’area adiacente ad un parcheggio, è caduto all’interno di un pozzetto di accesso alla canalizzazione delle acque di scolo, dell’altezza di tre metri circa. Per soccorrere il cane è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco. Gli operatori si sono calati con una scala in dotazione alle attrezzature di intervento e hanno recuperato l’animale affidandolo al suo padrone sano e salvo. Per tutta la durata dell’intervento i Vigili del Fuoco sono stati coaudivati dagli agenti della Polizia Locale di Monserrato che hanno accompagnato la squadra sul posto e provveduto a delimitare l’area dell’intervento.

