All’una e venti ci sono una ventina di persone in fila in via Kock, ragazzi e famiglie in attesa del tampone prr il rientro a scuola. Ma i cancelli sono sbarrati, nonostante il Comune avesse comunicato che l’orario sarebbe stato continuato, dalle 9 alle 18. “Le attività riaprono alle due.Ha sbagliato il Comune a comunicare gli orari”, dice un volontario addetto all’accoglienza. Le persone restano in attesa al freddo. “Sarebbe bastato avvisare, o almeno dare un numero d’arrivo, per aspettare in macchina. Invece si aspetta al gelo”.

