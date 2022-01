Un ramo di grandi dimensioni è precipitato – per fortuna senza gravi conseguenze – su un camion in viale Trieste parcheggiato davanti al civico 115. “Ritorna così, di stretta attualità, il tema della tutela del patrimonio verde e della sicurezza urbana e stradale – scrive il consigliere comunale Marcello Polastri che ha dato la notizia su FB – perché dietro alla rottura di una grossa branca, specie in alberi di grandi dimensioni, si potrebbe celare un grave pericolo per cose e persone”. Cagliari – ricorda Polastri – contava fino allo scorso anno circa un’ottantina di alberi pericolanti sui circa 15.000 del patrimonio verde cittadino. Alcuni sono stati già sostituiti. Altri sono stati eradicati e ricevono ora le cure presso il vivaio comunale.

