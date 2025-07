Cagliari, via libera all’insegnamento di Lis e Braille già dall’infanzia

Cagliari compie un passo importante sull’inclusione scolastica. Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale l’Ordine del Giorno promosso da Stefania Loi di Fratelli d’Italia, documento che propone l’introduzione della Lingua dei Segni Italiana (Lis) e del Metodo Braille sin dai primi anni di vita scolastica, a partire dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia.

Un’iniziativa che non solo riconosce i diritti dei bambini con disabilità sensoriali, ma punta anche a diffondere una cultura educativa più empatica, inclusiva e consapevole. “Ringrazio l’assessore e tutti i colleghi consiglieri per aver sostenuto con convinzione questa proposta. È un segnale forte e unitario che rafforza il ruolo di Cagliari come città attenta ai diritti, all’uguaglianza e all’innovazione educativa” ha dichiarato Stefania Loi.

Il documento impegna l’Amministrazione a sviluppare progetti didattici specifici, formare il personale educativo, distribuire materiali accessibili, e avviare campagne di sensibilizzazione rivolte a famiglie e scuole. L’iniziativa si inserisce nel solco degli obiettivi del Programma Nazionale Metro Plus 2021–2027, che incoraggia pratiche inclusive e sostenibili nelle città italiane.

“L’insegnamento della Lis e del Braille sin dai primi anni di vita – conclude Loi – non è solo una risposta concreta ai bisogni di tanti bambini e famiglie, ma un investimento sociale a lungo termine. Significa costruire fin da subito una comunità più empatica, rispettosa e consapevole. Confido che l’Amministrazione voglia dare attuazione a questo impegno nel più breve tempo possibile”.

