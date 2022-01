La Regione smentisce la notizia diffusa ieri da Fondazione Gimbe, secondo cui la popolazione sarda di vaccinati sarebbe scesa al 77,4%, ben lontana dalla soglia necessaria all’immunità di gregge pari all’80% sul totale.

“Non c’è stato alcun ricalcolo in difetto del numero delle vaccinazioni in Sardegna. L’anomalia del dato – si spiega in una nota – è da attribuirsi all’aggiornamento, attualmente in corso, dei flussi informativa e alla modalità con cui da Roma questi vengano integrati in virtù del passaggio dall’Ats alle singole Asl, avvenuto il primo febbraio”.

In effetti, se si guardano i numeri registrati su Poste italiane, che segnalano oltre 3.387.000 vaccini somministrati, rispetto a quelli riportati sul sito del Governo, che ne conta 3.236.000, risulta evidente che al conteggio finale manchino all’appello circa 150mila dosi di vaccino già effettuate.

“Si tratta di un disallineamento temporaneo in fase di risoluzione”, conclude la Regione.

