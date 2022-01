Durante le votazioni per eleggere il successore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono spuntati fuori tre nomi di alcuni esponenti politici di Sassari. Da Luigi Manconi, marito della giornalista Bianca Berlinguer, si è passati al criminale Giovanni Sanna e infine al medico Carlo Doria.

I partiti di Europa Verde e Sinistra Italiana hanno proposto, con 8 preferenze, Luigi Manconi, ex senatore ed ex presidente della commissione parlamentare straordinaria per la tutela dei diritti umani e direttore dell’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Giovanni Sanna, recentemente condannato a 25 anni di carcere per il sequestro dell’allevatore di Bonorva Titti Pinna, ha ricevuto 2 preferenze. Carlo Doria, infine, è stato proposto con 6 preferenze. Il medico sassarese, eletto nel Partito Sardo d’Azione, è diventato senatore con il 40,25% dei voti alla guida della coalizione di centrodestra.

