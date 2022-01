Destano preoccupazione le condizioni di salute della giornalista e scrittrice Michela Murgia. All’inizio di gennaio aveva rivelato lei stessa attraverso alcune stories pubblicate su Instagram di essere stata ricoverata in terapia intensiva al San Camillo di Roma e di essere stata sottoposta ad un intervento di chirurgia toracica.

In quell’occasione la Murgia aveva rassicurato i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Ma è di oggi la notizia della cancellazione per “motivi di salute” anche del suo spettacolo “Dove sono le donne?” previsto per martedì prossimo primo febbraio nel teatro comunale di San Giovanni in Persiceto.

