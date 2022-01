In Sardegna mancano i medici, si sa. E quelli che ci sono non possono neppure andare in pensione. Così il dottor Francesco Pala, medico di medicina generale che operava nelle due sedi Uta e Decimomannu, dopo aver raggiunto la pensione è stato richiamato in servizio dalla Asl di Cagliari per non lasciare scoperto il territorio.

“In merito alla situazione della medicina di base per gli assistiti dei comuni di Uta e Decimomannu – si legge in una nota diramata dall’Ats – il medico di medicina generale Francesco Pala, che operava nelle due sedi, è andato in pensione lasciando quindi scoperto il territorio. Al fine di garantire il servizio di assistenza sanitaria, con una determina adottata dalla Medicina convenzionata del 24 febbraio 2022, la ASL di Cagliari lo ha riammesso in servizio per coprire il territorio di Uta e di Decimo. Dalla data odierna è operativo l’ambulatorio del dott. Pala per i suoi assistiti a Decimomannu, mentre per il Comune di Uta è in via di definizione la sede operativa. Nel frattempo, grazie alla disponibilità del medico di medicina generale, i pazienti di Uta saranno seguiti a Decimomannu, fatto salvo per le visite domiciliari che saranno, comunque, garantite sempre dal dott. Pala”.

