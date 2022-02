Nuove regole sulla quarantena e la didattica a distanza e scadenza illimitata per il Green pass rilasciato dopo la terza dose. Sono in vigore da oggi le regole stabilite dall’ultimo decreto del Governo. Da venerdì invece decadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto nelle regioni in zona bianca.

Nelle scuole per l’infanzia si potrà rimanere in presenza fino a quattro casi di positività. Alle elementari, qualora vi siano cinque o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti (da meno di 120 giorni) o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione potranno proseguire l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina Ffp2. Alle medie e alle superiori se si verifica un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine Ffp2. Con due o più casi di positività i vaccinati e i guariti continuano l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2.

