Ussaramanna e Villanovaforru sono le uniche comunità energetiche della Sardegna. Per questo motivo, prese come esempio virtuoso, le due comunità verranno raccontate il 29 febbraio su Presa diretta, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai 3 condotta da Riccardo Iacona.

Rispettivamente 510 e 680 abitanti i due paesi della Marmilla hanno scelto la via dell’autoconsumo, ufficializzando la costituzione delle rispettive CER (Comunità Energetiche Rinnovabili).

Un centinaio di fondatori, tra famiglie e imprese del territorio, pronti a fare rete con il supporto delle istituzioni per abbattere i costi delle bollette, promuovere l’energia pulita e rivitalizzare l’economia locale. Insieme, produrranno e condivideranno energia green.

“La comunità energetica rinnovabile di Villanovaforru” spiega il sito specializzato elettricomagazine.it, “conta 40 membri, tra cui un albergo e un B&B, che entro l’anno potranno condividere l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico da circa 53 kWp. Il sito, in costruzione sulla palestra della scuola media, garantirà una produzione media di circa 69 MWh/anno.

I costi di avviamento della CER, di realizzazione e gestione dell’impianto sono interamente coperti dal Comune di Villanovaforru. I vantaggi concreti dell’autoconsumo spettano invece ai fondatori”.

Stesso sistema per Ussaramanna, dove la comunità è composta da oltre sessanta soci. Oltre ai privati cittadini, ci sono anche un distributore, una parrucchiera, un bar e una bottega. Qui, gli impianti fotovoltaici saranno tre, il tutto per una produzione media attesa di circa 72 MWh/anno.

I nuovi modelli di gestione dell’energia in Sardegna sono apripista di un nuovo modo di concepire la cosa pubblica e diventano esempi virtuosi, replicabili in altre zone della regione. Insegnano che l’autoconsumo collettivo è la migliore arma a disposizione delle piccole comunità per tutelare ambiente, territorio e paesi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it