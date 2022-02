In 24 ore sono raddoppiati i decessi in Sardegna. Il Bollettino regionale registra oggi 14 morti. Il più giovane, nella Città metropolitana di Cagliari, aveva 54 anni. Sempre nel cagliaritano è morto un uomo di 60 anni (stessa età per un deceduto in provincia di Sassari)

Nell’isola si registrano oggi 2365 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1603 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17519 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (come ieri), quelli in area medica sono 403 (-1). Continuano ad aumentare i casi di isolamento domiciliare, arrivati a 31.186 (+560).

Come detto, si registrano 14 decessi: 2 donne di 67 e 83 anni e 2 uomini di 60 e 94 anni, residenti nella provincia di Sassari; 2 donne di 72 e 84 anni e 2 uomini di 68 e 77 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 81 anni e 3 uomini di 54, 60 e 74 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 89 anni residente nella provincia di Oristano e un residente nella provincia di Nuoro.

