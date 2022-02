Da oggi stop all’obbligo di mascherine all’aperto, ma con qualche riserva. Resterà infatti necessario indossarla in caso di assembramenti. Una misura che sembra aprire uno spiraglio per un ritorno alla normalità.

Tra le altre novità c’è la riapertura delle discoteche che, a parte una piccola parentesi nell’estate 2020, son sempre rimaste chiuse. Anche in questo caso però non senza limitazioni: la capienza massima è fissata al 50% al chiuso e si potrà stare senza mascherina soltanto in pista.

Alla fine di marzo scadrà lo stato di emergenza e, si pensa, potrebbe essere anche il momento di togliere l’obbligo di mascherine anche al chiuso. Dal 15 giugno poi non saranno più obbligatorio il vaccino per gli over 50.

Decisioni ancora al vaglio al Governo, che continua a monitorare la situazione epidemiologia e in particolare la pressione sugli ospedali che resta ancora alta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it