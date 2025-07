Sono stati rinvenuti circa 49 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, 4,8 grammi di marijuana e 1535€ in contanti

Sant’Antioco, trovati con cocaina e marijuana: una coppia in manette

Un’indagine nata quasi per caso, da “chiacchiericci” raccolti nei vicoli e da una profonda conoscenza del territorio, ha portato i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco all’arresto in flagranza di reato di una coppia locale. L’operazione, avvenuta ieri sera e supportata dai colleghi di Narcao e San Giovanni Suergiu, ha coinvolto un muratore sessantenne, vedovo e già noto alle forze dell’ordine, e una donna di quarantotto anni.

L’attività investigativa, condotta con discrezione nelle ultime settimane, ha permesso ai militari di ricostruire le abitudini della coppia, monitorando spostamenti, frequentazioni e orari. Le informazioni raccolte hanno alimentato il sospetto di un’attività di spaccio ben organizzata, operante nel centro del paese.

Alle 21:40 di ieri è scattato il blitz. I Carabinieri hanno eseguito un controllo e una perquisizione domiciliare e personale che ha dato esito positivo. Sono stati rinvenuti circa 49 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, 4,8 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.535 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Terminate le formalità di rito, entrambi gli indagati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si terrà questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari.

