Il 31 marzo lo stato di emergenza non verrà prorogato, ma non ci sarà nessun liberi tutti. Lo ha confermato il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha precisato: “Con 60mila casi al giorno sarebbe un errore smantellare improvvisamente l’intero impianto di regole fissate ad oggi”.

Anche da aprile e per i mesi seguenti, quindi, resterà in vigore l’obbligo di mascherine al chiuso e il Green pass per la maggior parte dei locali pubblici.

Nel frattempo, l’Aifa ha dato il via libera alla quarta dose per gli immunocompromessi, che in Italia sono circa tre milioni, dopo 120 giorni dalla terza dose. Speranza, poi, non esclude un possibile richiamo per tutti: “Dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre”.

