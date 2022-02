Oggi si celebra la Giornata internazionale della lingua madre. L’iniziativa, indetta dall’Unesco, vuole promuovere la madrelingua, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo.

In quest’occasione il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, ha fatto sapere che l’ente “è al lavoro, in accordo con lo Sportello per la lingua sarda del Comune di Cabras, perché i suoi atti in uscita siano presto bilingue”.

