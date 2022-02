Anteprima a Cagliari della quarta edizione di Dialoghi di carta. La rassegna letteraria de La Fabbrica Illuminata, con la direzione artistica di Elena Pau e il progetto di Rossana Copez e Giovanni Follesa, prende il via sabato (26 febbraio) con un appuntamento nel segno di Grazia Deledda. Sarà la sala del polo bibliotecario F35 (in via Falzarego 35), intitolata alla scrittrice sarda, la cornice della presentazione, alle 20.30, del libro illustrato e audiolibro Cosima tratti dall’edizione critica del romanzo autobiografico di Grazia Deledda curata dal linguista e filologo dell’Università di Sassari Dino Manca (Edes, 2016).

La pubblicazione, edita da Taphros e realizzata in collaborazione con il Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, è curata da Bepi Vigna.

La voce che dà vita alla narrazione dell’audiolibro è quella di Elena Pau, con la partecipazione straordinaria della cantante Elena Ledda, che firma le musiche con il compositore e polistrumentista Mauro Palmas, mentre le illustrazioni sono firmate da Gildo Atzori. Con gli autori ed Elena Pau interviene alla presentazione l’italianista e docente di letteratura sarda dell’Università di Cagliari Duilio Caocci. La serata è arricchita dal commento musicale di Elena Ledda e di Mauro Palmas al liuto cantabile e mandola.

Cosima è la storia di una ragazzina della provincia sarda, che cerca di coronare il suo desiderio di diventare scrittrice, osteggiato dall’ambiente in cui vive. I sogni della scrittrice, sono messi a confronto con le umiliazioni e i fallimenti patiti prima di giungere al successo. È un’autobiografia, in qualche misura un romanzo di formazione, nel quale vengono raccontati molti aspetti intimi legati alla giovinezza della scrittrice, agli affetti familiari e alle sue aspirazioni giovanili. Il romanzo è la descrizione di un mondo arcaico, rustico e duro, che finisce per diventa un suggestivo universo poetico.

Ingresso gratuito con super green pass.

Info e prenotazioni: WhatsApp +39 379 2537014 – lafabbricailluminata@gmail.com

